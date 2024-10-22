Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine ateş ettiği anlar kamerada

        ADANA'da İzzettin T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine ateş ettiği anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da İzzettin T.'nin (24), takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. (24) ve kayınpederi Salih K.'yi (50), otomobildeyken tabancayla vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098'inci Sokak'ta meydana geldi. İzzettin T., iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'nin kaldığı kayınpederi Salih K.'nin evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzetin T., evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederini takip etti. İzzettin T., bindikleri otomobille bölgeden ayrılan eşi ve kayınpederine tabancayla defalarca ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., otomobille kaçıp, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olaydan sonra polisten kaçmak isteyen İzzettin T., yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit edip, aracını gasbetti. Motosikletle kaçan şüpheli, önünü kesen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin T., polisin takibiyle yakalandı.

        Öte yandan, İzzettin T.'nin eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İzzettin T.'nin otomobille uzaklaşan Ayşegül T. ve Salih K.'ye koşarak defalarca ateş ettiği görüldü.

        Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanmasın...
        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığın yargılanmasın...
        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü (2)- Yeniden
        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü (2)- Yeniden
        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü
        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır y...
        Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır y...