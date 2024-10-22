Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine ateş ettiği anlar kamerada

ADANA'da İzzettin T.'nin (24), takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. (24) ve kayınpederi Salih K.'yi (50), otomobildeyken tabancayla vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098'inci Sokak'ta meydana geldi. İzzettin T., iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'nin kaldığı kayınpederi Salih K.'nin evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzetin T., evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederini takip etti. İzzettin T., bindikleri otomobille bölgeden ayrılan eşi ve kayınpederine tabancayla defalarca ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., otomobille kaçıp, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra polisten kaçmak isteyen İzzettin T., yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit edip, aracını gasbetti. Motosikletle kaçan şüpheli, önünü kesen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin T., polisin takibiyle yakalandı. Öte yandan, İzzettin T.'nin eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İzzettin T.'nin otomobille uzaklaşan Ayşegül T. ve Salih K.'ye koşarak defalarca ateş ettiği görüldü.