Anne ile 2 kızı, öldürüldükleri mezarlıkta toprağa verildi

ADANA'da kabir ziyareti sırasında cinayete kurban giden Şenay Gerçek (44) ile kızları Güldane (20) ve Gaye Gerçek'in (22) cenazeleri, öldürüldükleri Buruk Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek, dün saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na geldi. Gerçek ailesi, Güldane'nin 24 Ağustos'ta intihar eden 1 çocuğunun babası Muzaffer Erkuvan'ın (44) mezarını ziyaret edip, dua okudu. Aile, daha sonra dinlenmek için mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktadaki banklara oturdu. Bu sırada Güldane Gerçek'in bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, motosikletle kadınların yanına gelerek tabanca ile ateş açtı.