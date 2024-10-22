Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı (2)

AĞABEYİNİNİNTİKAMI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da, dün teyzesinin evinin önünde bekleyen Samet Aslan’ı (19) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel'in (21) ardından onu motosikletle olay yerine getiren kuzeni Mehmet Demirel (19) de gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Aslan’ın, önceki yıl Ahmet Demirel’in ağabeyi Ahmet Çaçan Demirel’i (35) tabancayla vurarak yaraladığı belirlendi. Ahmet Demirel’in bu olay nedeniyle husumet beslediği Aslan’ı, intikam için öldürdüğü ortaya çıktı.

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