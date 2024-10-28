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        Kuyumcuyu tabancayla vurup, camekandaki bilezikleri aldı; soygun kamerada

        ADANA'da kuyumcu dükkanına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Muhammed Bahadır Altundağ'ı (32), tabancayla yaralayıp, camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:10
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        Kuyumcuyu tabancayla vurup, camekandaki bilezikleri aldı; soygun kamerada
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        ADANA’da kuyumcu dükkanına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Muhammed Bahadır Altundağ’ı (32), tabancayla yaralayıp, camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp, kaçtı. Bir şüphelinin de gözcülük yaptığı soygun. güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, Muhammed Bahadır Altundağ’ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ’ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu. Altundağ kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altundağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Altundağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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