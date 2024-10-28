Kuyumcuyu tabancayla vurup, camekandaki bilezikleri aldı; soygun kamerada

ADANA’da kuyumcu dükkanına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Muhammed Bahadır Altundağ’ı (32), tabancayla yaralayıp, camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp, kaçtı. Bir şüphelinin de gözcülük yaptığı soygun. güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, Muhammed Bahadır Altundağ’ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ’ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu. Altundağ kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.