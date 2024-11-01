Otobüsün açık kapısından düşen yolcunun ölümüne ilişkin davada şoföre 4 yıl hapis ve tahliye

ADANA’da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından Hatice Sabahi’nin (74) düşüp hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Vedat Korkmaz (52), ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınıp tahliyesine karar verilen Korkmaz’ın ehliyetine 1 yıl el konuldu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024'te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hatice Sabahi'nin cenazesi, İsmailliye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sabahi’nin ölümünün ardından sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

YOLCU TALİ, ŞOFÖR ASLİ KUSURLU SAYILDI 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Vedat Korkmaz ile Hatice Sabahi’nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahı ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilirkişi raporuna göre Sabahi’nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Korkmaz’ın ise asli kusurlu olduğunu belirterek, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.