Adanaspor - Bandırmaspor: 0-1

14'üncü dakikada Adanaspor’da Diakite ceza sahası yayının içinden sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kaleci Zafer’in önüne düştü.

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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