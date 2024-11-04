Polisten kaçarken uzun namlulu tüfeği sokağa düşürdüler

ADANA'da bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Muhammet Emin E. (26) ile Halil H. (30), motosikletli yunus ekibini görünce kaçtı. Polisin takibindeki Halil H., montunun içinde saklandığı Kalaşnikof piyade tüfeğini yola düşürdü. Şüpheliler ara sokakta yakalanırken, silah kriminal incelemeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ruhsatsız silah taşıma' ve 2 ayrı 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Muhammet Metin E. ile Halil H.'nin bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Motosikletli yunus ekipleri, 31 Ekim'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta Muhammet Metin E.'nin kullandığı ve Halil H.'nin bulunduğu motosikleti takibe aldı. Şüpheliler, polisi görünce kaçmaya başladı.