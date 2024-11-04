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        Polisten kaçarken uzun namlulu tüfeği sokağa düşürdüler

        ADANA'da bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Muhammet Emin E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:55
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        Polisten kaçarken uzun namlulu tüfeği sokağa düşürdüler
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        ADANA'da bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Muhammet Emin E. (26) ile Halil H. (30), motosikletli yunus ekibini görünce kaçtı. Polisin takibindeki Halil H., montunun içinde saklandığı Kalaşnikof piyade tüfeğini yola düşürdü. Şüpheliler ara sokakta yakalanırken, silah kriminal incelemeye gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ruhsatsız silah taşıma' ve 2 ayrı 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Muhammet Metin E. ile Halil H.'nin bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Motosikletli yunus ekipleri, 31 Ekim'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta Muhammet Metin E.'nin kullandığı ve Halil H.'nin bulunduğu motosikleti takibe aldı. Şüpheliler, polisi görünce kaçmaya başladı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polisin takibindeki Halil H., montunun içine gizlediği Kalaşnikof piyade tüfeğini yola düşürdü. Şüpheliler, ara sokakta önleri kesilerek durduruldu. Polis, şarjöründe 12 merminin bulunduğu uzun namlulu tüfeğe el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Muhammet Metin E. ifadesinde; silahtan haberinin olmadığını öne sürdü. Halil H. ise silahı tanımadığı bir kişiden satın aldığını, eve götürdüğünü iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Uzun namlulu tüfek de inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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