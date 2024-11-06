Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şantiyede kule vinç devrildi, operatör öldü

        ADANA'da şantiyede, devrilen kule vincin operatörü Bülent Temli (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şantiyede kule vinç devrildi, operatör öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da şantiyede, devrilen kule vincin operatörü Bülent Temli (37), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'nde meydana geldi. Toplu konut inşaatı şantiyesinde kule vinçlerden biri devrildi. İşçilerin panikle kaçtığı alana düşen vincin operatörü Bülent Temli, yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Temli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Temli'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Vincin devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Mardin'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi Adana'da defn...
        Mardin'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi Adana'da defn...
        Polis eşini son yolculuğuna selam vererek uğurladı
        Polis eşini son yolculuğuna selam vererek uğurladı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Adana'd...
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Adana'd...
        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi
        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi