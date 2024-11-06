Şantiyede kule vinç devrildi, operatör öldü

İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Temli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Temli'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Vincin devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'nde meydana geldi. Toplu konut inşaatı şantiyesinde kule vinçlerden biri devrildi. İşçilerin panikle kaçtığı alana düşen vincin operatörü Bülent Temli, yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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