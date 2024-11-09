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        Devrilen kule vinçte hayatını kaybeden operatörün arkadaşı da aynı şantiyede ölmüş

        ADANA'da devrilen kule vincin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Temli'nin (37), arkadaşı Görkem Harbi'nin de (23) aynı konut inşaatı şantiyesinde yine vincin devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:45
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        Devrilen kule vinçte hayatını kaybeden operatörün arkadaşı da aynı şantiyede ölmüş
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        ADANA'da devrilen kule vincin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Temli'nin (37), arkadaşı Görkem Harbi'nin de (23) aynı konut inşaatı şantiyesinde yine vincin devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Görkem Harbi'nin babası Özgür Harbi (48), "Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

        Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki konut inşaatı şantiyesinde, 6 Kasım'daki çalışma sırasında kule vinçlerden biri devrildi. İşçilerin panikle kaçtığı alana düşen vincin operatörü Bülent Temli, ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.

        KOMŞU, ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan aynı şantiyede 16 Ağustos'ta bir kule vincin daha devrildiği, o kazada da vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Temli ile Harbi'nin, Ceyhan ilçesine bağlı kırsal Hamitbeybucağı Mahallesi'nden komşu oldukları öğrenildi. Diğer yandan Görkem Harbi'nin kule vinç montajcısı babası Özgür Harbi, Bülent Temli'nin hayatını kaybettiği şantiyeye gitti.

        'OĞLUM 1,5 YILLIK VİNÇ OPERATÖRÜYDÜ'

        Oğlu ve Temli'nin izin günlerinde birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Özgür Harbi, "Oğlum 1,5 yıllık ehliyetli bir vinç operatörüydü. Ölüm haberini aldığımda Hatay'daki bir şantiyede makine kuruyordum. Şantiyeye yetişemedim, direkt cenazesine gittim. Yaklaşık 50 gün işe gidemedim ancak üniversite öğrencisi bir kızım daha var, yaşamak zorundayız" diye konuştu.

        'DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK'

        Şantiyelerdeki güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasını isteyen Özgür Harbi, "Oğlumu kaybettiğim bu şantiyedeki makinelerin hepsinde kurulum hatası var. Ben de bu işi yapıyorum. Vinçlerdeki beton ve raylar sabitlenmemiş. Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum. Daha kaç kişi ölecek?" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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