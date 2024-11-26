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        Kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisiklet, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        ADANA'da hafif ticari araç ile kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:50
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        Kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisiklet, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ADANA'da hafif ticari araç ile kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Abdullah Düveci (20) yönetimindeki elektrikli bisiklet, D.E. yönetimindeki 01 UF 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ile beraberindeki Şükriye Düveci (16) ve Luay İsmail (23), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı 3 kişiden Şükriye Düveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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