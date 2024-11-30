Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Konyaspor: 0-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan BilirADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş- Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Konyaspor: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş- Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Ozan Demirbağ), Maestro, Yusuf Sarı, İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi (Dk. 69 Aimbetov)

        KONYASPOR: Slowik- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Muhammet Tunahan Tasçı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 84 Kramer)

        GOL: Dk. 78 Jevtovic (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Semih Güler (Adana Demirspor), Boranijasevic, Aleksic, Slowik (Konyaspor)

        Süper Lig’in 14’üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

        3’üncü dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor’da Ali Yavuz Kol, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup şutunu çekti, top kaleci Slowik’te kaldı.

        20’nci dakikada orta sahada kazandığı kontratağa kalkan Konyaspor’da Jevtovic, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vedat, iki hamlede topun sahibi oldu.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        47’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu kornere çeldi.

        64’üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor’da Pedrinho'nun ortasında penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

        78’inci dakikada Konyaspor öne geçti. Köşe atışında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

        88’inci dakikada Konyaspor’un sol kanattan atağında Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Slowik topu kurtardı.

        Karşılaşma sonunda Konyaspor, 1-0 galip geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Nişanlanan eski sevgilisini tabancayla öldürüp, intihar etti
        Nişanlanan eski sevgilisini tabancayla öldürüp, intihar etti
        Adana'da eski erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın intihar etti
        Adana'da eski erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın intihar etti
        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı