Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın (25) cenaze törenine giden konvoydaki otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada, aralarında şehidin halasının da olduğu 6 kişi yaralandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın cenazesi, Sabancı Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada araç konvoyundaki Ertuğrul Özata yönetimindeki 01 SE 010 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında karşı yönden gelen Naci Karatop’un kullandığı 01 D 6771 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü Ertuğrul Özata, şehidin halası Hamide ve Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.