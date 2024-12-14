Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

Kaza, 12 Aralık’ta Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir’in kullandığı traktör, köprüden yola dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düştü. Dengesini kaybeden Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşir'in kalp krizi geçirdikten sonra yaralanıp kaza yerinde öldüğünü belirledi. Şimşir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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