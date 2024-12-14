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        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı

        ADANA'da, kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düşen traktörünün altında kalan sürücü Süleyman Şimşir (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:05
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        Kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörün altında kaldı
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        ADANA’da, kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düşen traktörünün altında kalan sürücü Süleyman Şimşir (46), hayatını kaybetti. Şimşir'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

        Kaza, 12 Aralık’ta Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir’in kullandığı traktör, köprüden yola dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düştü. Dengesini kaybeden Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşir'in kalp krizi geçirdikten sonra yaralanıp kaza yerinde öldüğünü belirledi. Şimşir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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