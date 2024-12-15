Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evden altın bilezik ve ziynet eşyası çaldılar

ADANA’da yüzlerini eşarpla gizleyip, girdikleri 3 ayrı evden altın bilezik ve ziynet eşyası çalan 3 kadın şüpheliden İ.Ç. (28) güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Mahkemeye çıkarılan İ.Ç. tutuklandı, diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki kapı kilidini kırıp, girdikleri 3 ayrı evden 6 burma bilezikle 7 ziynet eşyası çalan kişileri tespit etmek için yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, olayları 3 kadın şüphelinin gerçekleştirdiğini, tanınmamak için yüzlerini eşarpla gizlediği belirledi.