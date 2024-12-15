Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş toprağa verildi (2)

Burada düzenlenen törene annesi Medine, babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile askeri erkan, kent protokolü katıldı. Yakınları, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 8 aylık kızı Nare Lina da jandarma üniforması giyen annesinin kucağındayken babasının tabutuna dokundu. Ağıtlar yakan Asiye Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, ağladı. Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Bursa'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın (26) cenazesi uçakla Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne getirildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracıyla memleketi Kozan ilçesi Çandık Mezarlığı'na götürüldü. Çok sayıda mahalleli, ellerinde Türk bayraklarıyla şehidi karşıladı.

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