Kafeye silahlı saldırıda bulundu, 'gözdağı vermek için yaptım' dedi

ADANA'da Samet A. (18), arkadaşı Ertuğrul K.'nin (23) kullandığı otomobille önüne gittiği Mehmet B.'nin (51) kafesine tabancayla ateş açtı. Gözaltına alınan Samet A., "Mehmet ile aramızda husumet var. Ona gözdağı vermek için yaptık" dedi. Şüpheliler, tutuklandı.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’ndaki bir kafede 1 Aralık günü Samet A., arkadaşı Ertuğrul K. ile otururken küfürlü konuştuğu için iş yeri sahibi Mehmet B. tarafından kovuldu. Saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ertuğrul K.’nin kullandığı otomobille kafenin önüne gelen Samet A., tabancayla kapalı olan iş yerine 15 el ateş edip kaçtı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.