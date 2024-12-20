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        Bir ayda 4 bisiklet çaldı; 'Ulaşım ihtiyacımı karşılıyorum' dedi

        ADANA'da1 ayda 4 bisiklet çalan Okan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:15
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        Bir ayda 4 bisiklet çaldı; 'Ulaşım ihtiyacımı karşılıyorum' dedi
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        ADANA'da1 ayda 4 bisiklet çalan Okan Y. (46), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" diyen Okan Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 ayda yaşanan 4 ayrı bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Okan Y. olduğunu tespit etti. 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan daha arandığı belirlenen Okan Y.'nin, 30 Kasım'da Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana poşetteki demir kesme makası ile girip, A.A.'nın 6'ncı kat merdiven korkuluğuna bağladığı kilidi keserek bisiklet çaldığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Okan Y. Fatih Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen ve bisikletleri sattığı belirlenen Okan Y., ifadesinde, "Herhangi bir aracım yok. Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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