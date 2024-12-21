Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünyadaki sıkıntıların sebebinin siyonizm olduğunu belirterek, "Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Fatih Erbakan, partilileri ile birlikte çeşitli programlara katıldı. İlk olarak Milli Gençlik Derneği Adana İl binası açılışına katılan Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada "Milli Gençlik Derneğimiz, Milli Görüş Hareketi'nin göz bebeği kuruluşudur. Rahmetli Erbakan hocamız şuurlu, milli görüşçü bir gençliğin yetişmesine her şeyden daha büyük önem vermiştir. Milli Gençlik Derneğimiz gençlere; İslamsız saadet olmaz, cihatsız saadet olmaz ve dünyadaki sıkıntıların sebebi siyonizmidir. Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Derneğimiz bu gerçekleri gençlerimize aşılayacak, öğretecektir. Cenabıallah, Adana'mızda derneğimize en hayırlı hizmetleri, en büyük başarıları ihsan eylesin" dedi. Fatih Erbakan açılışın ardından beraberindeki heyet ile Merkez Pazarlar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Erbakan, burada Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM) STK Buluşması'na katıldı.