Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz

        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünyadaki sıkıntıların sebebinin siyonizm olduğunu belirterek, "Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünyadaki sıkıntıların sebebinin siyonizm olduğunu belirterek, "Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

        YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Fatih Erbakan, partilileri ile birlikte çeşitli programlara katıldı. İlk olarak Milli Gençlik Derneği Adana İl binası açılışına katılan Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada "Milli Gençlik Derneğimiz, Milli Görüş Hareketi'nin göz bebeği kuruluşudur. Rahmetli Erbakan hocamız şuurlu, milli görüşçü bir gençliğin yetişmesine her şeyden daha büyük önem vermiştir. Milli Gençlik Derneğimiz gençlere; İslamsız saadet olmaz, cihatsız saadet olmaz ve dünyadaki sıkıntıların sebebi siyonizmidir. Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Derneğimiz bu gerçekleri gençlerimize aşılayacak, öğretecektir. Cenabıallah, Adana'mızda derneğimize en hayırlı hizmetleri, en büyük başarıları ihsan eylesin" dedi. Fatih Erbakan açılışın ardından beraberindeki heyet ile Merkez Pazarlar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Erbakan, burada Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM) STK Buluşması'na katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Benzer Haberler

        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı