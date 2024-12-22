Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama

ADANA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenerek gözaltına alınan 32 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın, 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi. Tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.