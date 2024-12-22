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        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama

        ADANA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenerek gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:26
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        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
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        ADANA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenerek gözaltına alınan 32 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın, 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi. Tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartı, 1 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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