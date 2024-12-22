Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti

        ADANALI şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANALI şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun" ifadelerine yer verdi.

        Hayranları, paylaşımın altına yorumlar yaparak ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
        Ömer Çelik: Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu
        Ömer Çelik: Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu
        Adana'da 36 aracın lastiğini kesen şüpheli: Kafamız güzeldi, hatırlamıyorum
        Adana'da 36 aracın lastiğini kesen şüpheli: Kafamız güzeldi, hatırlamıyorum
        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
        Adana'da 36 aracın lastiğini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutukl...
        Adana'da 36 aracın lastiğini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutukl...
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutukland...
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutukland...