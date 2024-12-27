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        Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişiye gözaltı kararı

        ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 08:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 08:30
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        Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişiye gözaltı kararı
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        ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 25 kişi tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı çok yapılan baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farkı cinslerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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