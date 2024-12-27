Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişiye gözaltı kararı

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmaları sonucu merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 25 kişi tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı çok yapılan baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farkı cinslerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.