Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2025'in ilk bebeği Umut oldu

        ADANA'da 2025 yılın ilk bebeği Bedia-Karaman Kayalar çiftinin oğlu Umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2025'in ilk bebeği Umut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da 2025 yılın ilk bebeği Bedia-Karaman Kayalar çiftinin oğlu Umut oldu. Bedia Karalar, “Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı” dedi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Bedia Kayalar, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bedia Kayalar, sezaryen ile 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Çiftin 4'üncü çocukları olan bebeğe Umut adı verildi. 4'üncü kez anne olmanın heyecanını gazeteciler ile paylaşan Kayalar, “Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı. 4'üncü evladım da sağlıkla dünyaya geldi” diye konuştu.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erdoğan Koca ise Umut bebeğin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Adana'da yılın ilk bebeği "Umut" oldu
        Adana'da yılın ilk bebeği "Umut" oldu
        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı
        Adana'da Mekke'nin fethinin 1394. yıl dönümü kutlandı
        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava
        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava
        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da yılbaşında 10 bin 271 kolluk kuvveti görev yapacak
        Adana'da yılbaşında 10 bin 271 kolluk kuvveti görev yapacak