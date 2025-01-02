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        Adana'da sokak ortasında uğrdağı silahlı saldırıda öldü

        ADANA'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hakan Aksoy (38) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:40
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        Adana'da sokak ortasında uğrdağı silahlı saldırıda öldü
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        ADANA’nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hakan Aksoy (38) hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtığı otomobil olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliler aranıyor.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli 34 EHH 593 plakalı otomobille yolda yürüyen Hakan Aksoy’un yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri tabancayla, Aksoy’un başına ateş açtı. 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken Hakan Aksoy, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Hakan Aksoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Mithatpaşa Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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