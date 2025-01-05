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        15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na rekor katılım (2)

        ÖDÜLLERVERİLDİAdana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun 10K, 21K halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:25
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        15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na rekor katılım (2)
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        ÖDÜLLERVERİLDİ

        Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun 10K, 21K halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        YARIŞMA SONUÇLARI

        21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti.

        21K mücadelesi kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenya’dan katılan koşucu Christine Kioko, ikinciliği Brezilya’dan katılan ⁠Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı.

        10K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rusya’dan katılım sağlayan Aleksandr Pavlenin elde etti.

        10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen ilk üç isim şöyle:

        1. Ruken Tek

        2. ⁠Nursena Çeto

        3. ⁠Urkuş Işık

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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