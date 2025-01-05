15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na rekor katılım (2)

10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen ilk üç isim şöyle:

21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti.

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