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        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları parayı DEAŞ'a göndermişler

        ADANA'da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, terör örgütü DEAŞ'a aktardıkları belirlenen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:25
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        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları parayı DEAŞ'a göndermişler
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        ADANA'da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, terör örgütü DEAŞ'a aktardıkları belirlenen M.E.K. (27) ile A.İ. (33) yakalandı. 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte gönderdikleri belirtilen şüphelilerden M.E.K. tutuklandı, A.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaştan para toplayan M.E.K. ile A.İ.'nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi. 2 şüphelinin, topladıkları paraları örgüte gönderdikleri bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte aktardığını belirledi. Terörizmin finansmanı soruşturmasında şüphelilerin, "Allah rızası için savaş bölgesine yardım edin" diyerek para topladığı belirtildi.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.E.K. ve A.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde 2 şüpheli, gözaltına alındı. M.E.K. ile A.İ. topladıkları parayı örgüte göndermediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DEAŞ SAFLARINDA SAVAŞMIŞ

        Öte yandan TEM ekipleri, 2019'da DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gidip, örgüt kamplarında eğitim aldığı ve silahlı eylemlere katıldığı belirlenen İ.Ö.'nün (35), önceki yıl yasa dışı yollarla Türkiye’ye döndüğünü saptadı. İncelemede, şüphelinin Seyhan ilçesinde saklandığı ev de belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.Ö., örgüt saflarında çekildiği fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü, İ.Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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