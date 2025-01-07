Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları parayı DEAŞ'a göndermişler

ADANA'da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, terör örgütü DEAŞ'a aktardıkları belirlenen M.E.K. (27) ile A.İ. (33) yakalandı. 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte gönderdikleri belirtilen şüphelilerden M.E.K. tutuklandı, A.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaştan para toplayan M.E.K. ile A.İ.'nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi. 2 şüphelinin, topladıkları paraları örgüte gönderdikleri bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte aktardığını belirledi. Terörizmin finansmanı soruşturmasında şüphelilerin, "Allah rızası için savaş bölgesine yardım edin" diyerek para topladığı belirtildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.E.K. ve A.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde 2 şüpheli, gözaltına alındı. M.E.K. ile A.İ. topladıkları parayı örgüte göndermediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.