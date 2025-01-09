Adana'da 22 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlçedeki Süphandere İlkokulu'nda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci, öğretmenleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler, yapılan kontrolün ardından gözlem altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, okulda dağıtılan yemeklerden numune alındığı bildirildi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde ilkokul öğrencisi 22 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğretmenleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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