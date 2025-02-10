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        Kamyonetle, otomobilin önünü kesip, içindeki 2 kişiyi darbettiler; o anlar kamerada

        ADANA'da trafikte çıkan tartışmada kamyonetle otomobilin önünü kesen 6 kişi, sürücüyle yanındaki yolcuyu darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:40
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        Kamyonetle, otomobilin önünü kesip, içindeki 2 kişiyi darbettiler; o anlar kamerada
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        ADANA'da trafikte çıkan tartışmada kamyonetle otomobilin önünü kesen 6 kişi, sürücüyle yanındaki yolcuyu darbetti. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte kamyonet ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonetten inen 6 kişi, otomobildeki 2 kişiye saldırdı. Otomobil sürücüsüyle yanındaki arkadaşı, tekme-tokat dövüldü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Taraflar, araçlara binerek yoluna devam etti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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