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        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götüren sanığa 15 yıl hapis istemi

        ADANA'da polis merkezinde gözaltında olan arkadaşına döner ekmeği arasında uyuşturucu götürdüğü iddia edilen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:53
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        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götüren sanığa 15 yıl hapis istemi
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        ADANA'da polis merkezinde gözaltında olan arkadaşına döner ekmeği arasında uyuşturucu götürdüğü iddia edilen Y.Ç. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 7 Haziran 2024'te Yüreğir ilçesi Köprübaşı Polis Merkezi'nde meydana geldi. Y.Ç., farklı bir suçtan polis merkezinde gözaltında bulunan arkadaşı M.Y.'ye yemek götürme bahanesiyle, döner ekmeği arasına gizlenmiş, iki uyuşturucu hap götürdü. Ekmeği kontrol eden ekipler, uyuşturucuyu fark edince Y.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Y.Ç.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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