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        Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş

        ADANA'da medikal ürünler satışı yapılan iş yerinin sahibi ile 2 damadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat Ateş (20), polise verdiği ifadede "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:35
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        Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş
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        ADANA'da medikal ürünler satışı yapılan iş yerinin sahibi ile 2 damadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat Ateş (20), polise verdiği ifadede "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Bir anlık cinnetle yaptım" dedi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

        Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.

        Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi Talat Ateş'in de öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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