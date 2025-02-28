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        Narkotik köpeği 'Uzi', şofbene gizlenen çoraptaki uyuşturucuyu buldu

        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan araçta narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile yapılan aramada, kutuda bulunan şofbenin içerisinde çoraba sarılı 806 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:30
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        Narkotik köpeği 'Uzi', şofbene gizlenen çoraptaki uyuşturucuyu buldu
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        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan araçta narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile yapılan aramada, kutuda bulunan şofbenin içerisinde çoraba sarılı 806 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı hafif ticari aracın, önünü keserek durdurdu. Sürücü Uğur E. (35) ile Fevzi E.'nin (20) indirildiği araçta, narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi arka koltuktaki kutuya tepki verince ekipler, kutu açıldı. Kutuda bulunan şofbenin içerisinde çoraba sarılı 806 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde; satış yapmadıklarını, uyuşturucu hapları kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur E. ile Fevzi E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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