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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:25
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        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Serdar M. yönetimindeki 01 AIL 293 plakalı otomobil ile Buğurcan Y. idaresindeki 01 HE 011 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan iki sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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