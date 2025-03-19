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        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu

        ADANA'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı ABD Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıp, protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:25
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        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu
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        ADANA'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıyı ABD Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıp, protesto etti.

        İsrail'in Gazze'ye gerçekleştiği hava saldırısını protesto etmek isteyen Adana'da bazı sivil toplum kuruluşları, teravih namazı sonrası Yüregir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Tekbir ve tevhid getiren yaklaşık 300 kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Mahmut Eraslan, mücadelenin sayıyla alakası olmadığını, Hamas'ın az sayı ile güçlü bir direniş sergilediğini söyledi. Tüm Müslümanların Gazze için ses çıkarması gerektiğini belirten Erarslan, İsrail ve ABD ürünlerine boykotlara devam edilmesini istedi. Basın açıklamasının ardından Gazze için dualar okundu. Kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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