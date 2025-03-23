Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

        İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü
        ABONE OL

        İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili Adana’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle saat 19.30’da merkez Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Parkı’nda toplanan kalabalık, Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Parkı’nda kurulan alanda toplandı. Ellerinde pankartlarla slogan atan grup, adliyedeki işlemleri devam eden İmamoğlu’na destek verdi.

        Bu sırada alandan ayrılıp desteği provoke etmeye çalışarak polise taş atan kişilere TOMA ve biber gazı ile müdahale edildi. Grup, yaklaşık 4 saatin ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        91 şüpheli için 34 savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34 savcı görevlendirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda edildi
        Osman Sınav'a veda edildi
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi

        Benzer Haberler

        Adana'da "Annemin Sandığından Defilesi" yapıldı
        Adana'da "Annemin Sandığından Defilesi" yapıldı
        Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'da bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya idari para cezası talebi
        Adana'da bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya idari para cezası talebi
        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
        4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladıl...
        4 öğrencinin cep telefonunu gasbedip, para alamadıkları 2 kişiyi bıçakladıl...
        Adana'da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 zanlı yakalandı
        Adana'da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 zanlı yakalandı