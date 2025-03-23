Adana'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili Adana’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle saat 19.30’da merkez Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Parkı’nda toplanan kalabalık, Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Parkı’nda kurulan alanda toplandı. Ellerinde pankartlarla slogan atan grup, adliyedeki işlemleri devam eden İmamoğlu’na destek verdi.

Bu sırada alandan ayrılıp desteği provoke etmeye çalışarak polise taş atan kişilere TOMA ve biber gazı ile müdahale edildi. Grup, yaklaşık 4 saatin ardından dağıldı.