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        'Halay başı' tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar

        ADANA'da bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:50
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        'Halay başı' tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar
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        ADANA’da bir süre önce katıldıkları bir düğünde ‘halay başı’ anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B. (26) ile Can Ç. (23), kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen Adem A.’nın (23) evine tabancayla ateş açtı. Kaçan şüpheliler, ekipler tarafından 5 kilometrelik takiple yakalandı.

        Olay, 18 Mart’ta saat 02.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet B., arkadaşı Can Ç.’nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.’nın evinin önüne gitti. Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.’nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı. Bölgede devriye görevindeki yunus polisi, silah seslerini duyunca şüphelilerin peşine düştü. Caddede polisle karşılaşan şüpheliler, ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti. Ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında çelik yelek giydiği belirlenen Ahmet B. ile Can Ç.’den 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İSİM SÖYLEMEDİĞİ İÇİN KURŞUNLAMIŞLAR

        Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde ‘halay başı’ anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi. Ahmet B. ve Can Ç.’nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.’ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, “O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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