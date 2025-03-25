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        Uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Umut Kur (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:45
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        Uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Umut Kur (37), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü yitirdiği 01 APY 363 plakalı hafif ticari araç, uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, "Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim" dedi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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