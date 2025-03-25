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        Otomobilin çarptığı Sevinç ağır yaralandı; kaza kamerada (2)

        SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIAdana'da işe gitmek için evinden çıkıp, yolun karşısına geçtiği sırada Sevinç Soydaş'a (26) çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:05
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        Otomobilin çarptığı Sevinç ağır yaralandı; kaza kamerada (2)
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        SÜRÜCÜADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Adana’da işe gitmek için evinden çıkıp, yolun karşısına geçtiği sırada Sevinç Soydaş’a (26) çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilip, yaşam mücadelesi veren Soydaş’ın ailesi hastane bahçesinde kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan baba Zekeriya Soydaş (60), sürücü hakkında verilen adli kontrol kararına tepki gösterdi.

        ‘ADALET YERİNİ BULSUN, TUTUKLANSIN’

        Kızına çarpan aracın, metreler sonra fren yaptığını belirten Soydaş, “Haberi aldıktan sonra yıkıldım, ne yapacağımı şaşırdım. Köyden Adana’ya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Şu an sağlık durumu hiç iyi değil. Allah’a dua ediyoruz. Yaya geçidinden yürümediğini söylüyorlar ancak o yol üzerinde bir tane bile geçit yok. Benim kızım nereden geçecek? Sürücünün ehliyetinin olmadığını öğrendik. Adalet yerini bulsun, tutuklansın istiyorum” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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