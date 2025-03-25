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        Adana'da 'İmamoğlu' protestosunda göstericilere TOMA'lı müdahale

        ADANA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba, polis tarafından TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:25
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        Adana'da 'İmamoğlu' protestosunda göstericilere TOMA'lı müdahale
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        ADANA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto için CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba, polis tarafından TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edilmesine ilişkin CHP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı keşiminde gerçekleşen basın açıklamasında parti yöneticileri tarafından toplanan kalabalığa sık sık sükunet çağrılarında bulunuldu. Parti yöneticilerinin basın açıklamasını okumasının ardından eylemi sonlandırma kararı alındı.

        YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

        Kalabalık bir grup ise basın açıklamasının ardından dağılmayarak yürümek istedi. Yürüyüş izinlerinin olmaması nedeniyle grubun önü, polis tarafından kesildi. Polis, gruba megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmaları konusunda uyarıda bulunda. Yürüyüşe devam etmek isteyen kalabalığa TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi. Polisin müdahalesine bir süre direnen grup, daha sonra ara sokaklara dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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