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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör, mağazaya girdi; kaza kamerada

        ADANA'daehliyetsiz sürücüsünün kullandığı traktör, giyim mağazasına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:15
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör, mağazaya girdi; kaza kamerada
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        ADANA'daehliyetsiz sürücüsünün kullandığı traktör, giyim mağazasına girdi. 1 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı, üzerinde çocuklar dahil 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak giyim mağazasına girdi. Mahallelinin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörden düşerek yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; 2 çocuğun traktörden kaçtığı, traktörün de yolun dışına çıkarak iş yerine girdiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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