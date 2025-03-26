Ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör, mağazaya girdi; kaza kamerada

ADANA'daehliyetsiz sürücüsünün kullandığı traktör, giyim mağazasına girdi. 1 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı, üzerinde çocuklar dahil 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak giyim mağazasına girdi. Mahallelinin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörden düşerek yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; 2 çocuğun traktörden kaçtığı, traktörün de yolun dışına çıkarak iş yerine girdiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.