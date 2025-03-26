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        Tabanca ile girip, altın çalmak istediler; paniğe kapılınca kaçtılar

        ADANA'dakuyumcu dükkanına girip, tabanca ile iş yeri sahibi ile eşini tehdit eden 2 şüpheli, kadının çığlık atması ile paniğe kapılıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:30
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        Tabanca ile girip, altın çalmak istediler; paniğe kapılınca kaçtılar
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        ADANA'dakuyumcu dükkanına girip, tabanca ile iş yeri sahibi ile eşini tehdit eden 2 şüpheli, kadının çığlık atması ile paniğe kapılıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 15 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), bir süre takılara bakıp, kuyumcu İbrahim B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı. Daha sonra İbrahim İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı. Korkup paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Kuyumcu çiftin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Yavuzlar Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri ara sokakta yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ., "Elimdeki tabanca kurusıkıydı. Kadının çığlık atması üzerine korktuk. Altınları alamadan, kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ. ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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