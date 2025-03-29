Adanaspor - İstanbulspor: 0-2

50’nci dakikada Adanaspor'da Ivan, ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak Dijlan müdahale ederek topu kornere gönderdi.

26’ncı dakikada Adanaspor'da Candeias rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa'nın önde olduğunu görüp sağ ayağıyla sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

1’inci Lig’in 31’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu.

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