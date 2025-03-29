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        Adanaspor - İstanbulspor: 0-2

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Ümit Öztürk, Dinçer Demir, Tuncay ErcanADANASPOR: Nurullah Aslan- Hatan Hatipoğlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:35
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        Adanaspor - İstanbulspor: 0-2
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Dinçer Demir, Tuncay Ercan

        ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hatan Hatipoğlu (Dk. 29 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz (Dk. 73 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 45+2 Süleyman Koç), Donkor, Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş), Candeias, Ivan, Ciss

        İSTANBULSPOR: İsa Doğan- Fatih Tultak, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (Dk. 89 Yiğit Fidan), Yunus Bahadır, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 64 Kerem Şen), Diarra (Dk. 73 Yusuf Ali Özer), Emir Kaan Gültekin, Loshaj (Dk. 89 Özcan Şahan), Şeref Özcan (Dk. 64 Sambissa)

        SARI KARTLAR: Oğuzhan Matur, Candeias (Adanaspor), Dijlan Aydın, İsa Doğan, Yunus Bahadır (İstanbulspor)

        GOLLER: Dk. 59 Loshaj, Dk. 83 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        1’inci Lig’in 31’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu.

        26’ncı dakikada Adanaspor'da Candeias rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa'nın önde olduğunu görüp sağ ayağıyla sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

        32’nci dakikada İstanbulspor'da Diarra'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        50’nci dakikada Adanaspor'da Ivan, ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak Dijlan müdahale ederek topu kornere gönderdi.

        68’inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Okan, pasını ceza sahası içerisindeki Loshaj'a aktardı. Loshaj'ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        74’üncü dakikada İstanbulspor'da sol kanatta topla buluşan Yusuf Ali, pasını yerden içeriye çevirdi. Emir'in kale sahasında dokunuşuyla top, az farkla yandan auta çıktı.

        83’üncü dakikada İstanbulspor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa, pasını yerden içeri çevirdi. Emir topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

        Karşılaşmayı İstanbulspor 2-0 kazandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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