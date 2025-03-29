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        Adana'da 2 kuzen, evde çıkan yangında öldü

        ADANA'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında zihinsel engelli Doğukan Gölge (6) ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı (5), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:45
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        Adana'da 2 kuzen, evde çıkan yangında öldü
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        ADANA'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında zihinsel engelli Doğukan Gölge (6) ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı (5), yaşamını yitirdi.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Yalçın Gölge'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında çıktı. Zihinsel engelli olan Doğukan Gölge ve kuzeni Can Kurtuluş Nacakçı, iddiaya öre, aile üyelerinin evin avlusunda oturduğu sırada üst kata çıktı. Çocuklar üst katta olduğu sırada, evden alevlerin yükseldiğini gören aile üyeleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin üst katını saran alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Evdeki kontrolde Doğukan Gölge ve Can Kurtuluş Nacakçı'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede, dumandan boğuldukları belirlenen talihsiz çocukların cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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