24'üncü Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

ADANA’da 24’üncü Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı, Hollanda Close ACT Tiyatrosu’nun ‘Sınırsız Renk’ adlı gösterisiyle gerçekleşti. Ziyapaşa Bulvarı’ndan başlayan kortej yürüyüşü, yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın da katıldığı açılış töreninde, görsel şölen eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yağışa rağmen sanatseverlerin yoğun katılımıyla festival devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, tiyatro ekibi ve sanatseverlerin katılımıyla Uğur Mumcu Meydanı’nda sona erdi.

1 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında sürecek festival kapsamında, 8 farklı ülkeden uluslararası tiyatro toplulukları sahne alacak. Ayrıca, 9 özel tiyatro, 1 şehir tiyatrosu ve 28 devlet tiyatrosu, birbirinden farklı oyunlarla seyirci karşısına çıkacak.