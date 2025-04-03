Oğlunun mesaj kavgasında öldürüldü

ADANA’da Mert Taşkömür (18), sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı T.Y.’nin (17) babası Engin Yıldız’ı (37) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 31 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1141 Sokak’ta meydana geldi. T.Y., iddiaya göre, komşuları Mert Taşkömür’ün kız arkadaşı S.Ş.’ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, sokakta da laf attı. Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Taşkömür, T.Y.’nin babası Engin Yıldız’ı bacağından ve kasığından bıçakladı. Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

'KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM'

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.