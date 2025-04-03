Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi (3)

CENAZEDÖNÜŞÜ KAZA: 7 YARALI

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Zeynel (45) ve eşi Ülkü Güleç (44) ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç'in (11) cenazesinden dönen yakınlarını taşıyan, epilepsi hastası olduğu ve fenalaştığı iddia edilen Orhan Durmuş yönetimindeki 63 BE 348 plakalı hafif ticari araç, Dağılcak mevkisinde yol kenarında duran, Eyüp Demiröz yönetimindeki 34 FPE 809 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan Hatice Güleç, Fahri Güleç, Orhan Durmuş, Selma Durmuş, Ertuğrul Karahan, Abdul Metin Demiröz ve Çetin Efe Karahan'ı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma başlatıldı.