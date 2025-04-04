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        '13'üncü Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı

        ADANA'da bu yıl 13'üncüsü Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:35
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        '13'üncü Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı
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        ADANA'da bu yıl 13'üncüsü Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı' başladı. Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "Temamızı 'Dünya Çocukları' diye belirtmiştik. Dünyanın bütün çocuklarını kentimize davet ettik. Birçok ülkeden çocuklar farklı etkinlikler hazırladılar" dedi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı', 'Dünya Çocukları' temasıyla başladı. Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca yerli ve yabancı turistle birlikte Adanalıları sokaklarda buluşturan organizasyonun ayrıntılarıyla ilgili kentte bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karnaval Komite Başkanı ve Fikir Öncüsü Ali Haydar Bozkurt, Karnaval Koordinatörü İlhami Günsel ile karnavalın paydaşları olan belediye başkanları, yardımcıları ve oda temsilcileri katıldı.

        KARNAVAL KAPSAMINDA 200'DEN FAZLA ETKİNLİK OLACAK

        Toplantıda konuşan Ali Haydar Bozkurt, karnavala katılmak için Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçilerin kente geldiğini anlatan Bozkurt, "Başlarken 'Nasıl olacak?' dediğimiz bir hayal, bugün uluslararası bir organizasyona dönüştü. Artık markalaştı. Adana, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde turizm acentelerinin destinasyonuna girdi. Bu işi yaparken artık Adana'yı tanıtmıyoruz, bölgemizi de tanıtır bir hale getirdik. Kanada'dan, Kore'den, Brezilya'dan gelen bütün turistlere, misafirlerimize, 'Adana'ya kadar gelmişken, Kapadokya, Mersin, Tarsus, İskenderun, Gaziantep hatta 4 saat sabrederseniz Nemrut Dağı'na kadar çok geniş bir coğrafyayı gezip görebilirsiniz' diye bunların tanıtımlarını da yapıyoruz. Başlarken küçük küçük başladığımız aktiviteler bugün önümüzdeki 9 gün boyunca kentimizde çok geniş bir yelpazeye yayılıp, 200'den fazla aktiviteye dönüştü. Geçen sene temamızı 'Dünya Çocukları' diye belirtmiştik. 'Çocuğun olduğu yerde masumiyet ve umut vardır' dedik. Dünyanın bütün çocuklarını kentimize davet ettik. Bu yıl ilk uygulama ve çok ciddi hazırlıklar var. Birçok ülkeden çocuklar farklı etkinlikler hazırladılar. Bugün de aramızda bazı örnekleri var, küçük kardeşlerimiz bizimle. Kentimizde Türkiye'nin, dünyanın her yerinden konuklarımız olacak" diye konuştu.

        'DÜNYADA 5 DUYU ORGANINA HİTAP EDEN TEK ETKİNLİK'

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise karnavalın 5 duyu organına hitap eden tek etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Portakal Çiçeği Karnavalı artık uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü Kültür Yolu Festivalleri'ni Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. İki büyük marka, Adana'da eş zamanlı olarak etkinlikleri olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; dünyada 5 duyuya hitap eden başka bir etkinlik yoktur. Bahar geldi, bu görsellik bir yana göze hitap eden 200'den fazla etkinliği birlikte gözlemleyeceğiz. Koku alma duyumuza hitap eden dünyada başka bir etkinlik var mı? Portakal çiçeğinin o büyüleyici kokusunu Adana sokaklarında doya doya teneffüs edeceğiz. Ayrıca dokunabileceğiz atölyelere çocuklarımızla birlikte girerek, etkinlikler yapacağız. Adana'nın 365 gün hiç değişmeyen damak çatlatan lezzetlerini tadacağız. Dolayısıyla Adana'da dünyadaki belki de 5 duyuya hitap eden tek etkinliği birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu, Adana'nın dünya şehirleri arasındaki konumunu farklı bir statüye oturtan bir durum."

        KATILIMCI SAYISININ 1,5 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

        13 Nisan'a kadar devam edecek karnaval kapsamında Merkez Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere belirlenen noktalara kurulan yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak. Başta kostümlü kortej yürüyüşünün yanı sıra eğlenceli yarışmalar, gösteriler, halk koşusu ve kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de konser verecek. Karnavalı programlarına alan çok sayıda tur şirketinin katkısıyla önceki yıllarda 1,5 milyonu aşan yerli ve yabancı katılımcı sayısı bu yıl daha da artacak. Yapılacak kültür turlarıyla Adana ve çevre illerdeki güzellikler keşfedilecek. Kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin alışverişi, pek çok sektöre can suyu olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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