Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da başladı; karnaval coşkusu da yaşanıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' ile festival kapsamında yer alan 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'da başladı.

Türkiye genelinde 20 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek festivalin bu yılda ilk durağı olan Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentte 9 gün boyunca 50'den fazla noktada yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Bu kapsamda Vali Yavuz Selim Köşger ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile Adana Müze Kompleksi'nde festivalin açılış programı gerçekleştirildi.

'ADANA FESTİVALLER, KARNAVALLAR ŞEHRİ'

Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana festivaller, karnavallar şehri. Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisini bugün verdiğimiz startla Adana'da başlatmış olduk. Aynı zamanda Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın da 13'üncüsü eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. 9 günde çok sayıda etkinlik olacak, dolu dolu bir festival ve karnaval gerçekleştirilecek. Adana'da 5 duyuya hitap eden tek festivali gerçekleştirmiş olacağız" dedi.