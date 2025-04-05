Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da başladı; karnaval coşkusu da yaşanıyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' ile festival kapsamında yer alan 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'da başladı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' ile festival kapsamında yer alan 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'da başladı.
Türkiye genelinde 20 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek festivalin bu yılda ilk durağı olan Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentte 9 gün boyunca 50'den fazla noktada yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Bu kapsamda Vali Yavuz Selim Köşger ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile Adana Müze Kompleksi'nde festivalin açılış programı gerçekleştirildi.
'ADANA FESTİVALLER, KARNAVALLAR ŞEHRİ'
Programda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana festivaller, karnavallar şehri. Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisini bugün verdiğimiz startla Adana'da başlatmış olduk. Aynı zamanda Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın da 13'üncüsü eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. 9 günde çok sayıda etkinlik olacak, dolu dolu bir festival ve karnaval gerçekleştirilecek. Adana'da 5 duyuya hitap eden tek festivali gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
'KÜLTÜRÜMÜZÜ ÇOCUKLARIMIZA AKTARMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT'
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ise "Adana Kültür Yolu Festivali, Adana'da start aldı. Festivalimiz 5 yıl önce başladı. Festivalimiz içerik olarak bakıldığında 7'den 70'e mottosunun tam olarak karşılık bulduğu bir etkinlik dizisi. Yaşayan mirasımızı, gelenek ve kültürümüzü çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak için Kültür Yolu Festivali'ni büyük bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Selim Terzi, Adana Müze Kompleksi'ndeki festival etkinlikleri kapsamında olan çeşitli sergileri gezdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.