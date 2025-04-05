Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu (2)

Adana'da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın ikinci gününde sahne alan Simge, Uğur Mumcu Meydanı'nda verdiği konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yüzlerce vatandaş, en sevilen parçalarını seslendiren şarkıcıya eşlik etti.

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