Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Ferdi Tayfur unutulmadı; 'Sabahçı Kahvesi' sergisi açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 3 ay önce yaşamını yitiren Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur (79) unutulmadı. Ünlü sanatçı için 'Sabahçı Kahvesi' adıyla, doğup-büyüdüğü kentin müzesinde açılan enstalasyon sergisi, festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Yüreğir ilçesine bağlı o dönem köy olan Taşçı Mahallesi’nde doğan ve babasını kaybetmesinin ardından evin geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tarlada çalışan, muavinlik yapan ve giyim malzemeleri alıp satmak için gittiği İstanbul'da müzikle tanışarak yaşamı değişen sanatçı Ferdi Tayfur, doğup büyüdüğü kentte düzenlenen büyük festivalde de unutulmadı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan kentte, 3 ay önce Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'u anmak ve gelecek nesillere sanatçının bıraktığı eserleri tanıtmak amacıyla 'Sabahçı Kahvesi' enstalasyon sergisi açıldı. Tayfur'un kıyafetleri, eşyaları, bal mumu heykeli, plakları ve film afişlerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adana Müze Kompleksi'nde yer alan sergide, sanatçıya benzerliği ile dikkat çeken hayranları da Tayfur'un şarkılarını seslendirdi.

FESTİVAL BOYUNCA ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

Sergi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, şu ifadeleri kullandı:

“Ferdi Tayfur, ülkemiz için çok kıymetli bir değerdir. Kendisini çok yakın zamanda kaybettik. Sadece Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin çok sevdiği muhteşem bir ses, çok değerli bir karakter, önemli bir isim. Ona saygı bağlamında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bir Ferdi Tayfur dokunuşu olması gerektiğini düşündük. Bu anlamda arkadaşlarımız Adana'da Kültür Yolu Festivali'ni deneyimleyecek misafirlerimiz için Ferdi Tayfur'un kıyafetlerinden, eşyalarından, plaklarından ve filmlerinden oluşan güzel bir enstalasyon sergisi hazırladılar. Ayrıca hazırladığımız Ferdi Tayfur belgeseli de izlenecek. Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Misafirlerimiz müzemizde festival kapsamındaki tüm sergilerimizi 9 gün boyunca ücretsiz bir şekilde gezebilecekler."