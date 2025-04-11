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        Yeni yaptırdığı boyası dökülen otomobilinin camlarını sopayla kırdı

        ADANA'da bir kaporta ustasının otomobiline yaptığı boyanın 15 gün dolmadan dökülmeye başladığını öne süren Veysi Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:35
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        Yeni yaptırdığı boyası dökülen otomobilinin camlarını sopayla kırdı
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        ADANA'da bir kaporta ustasının otomobiline yaptığı boyanın 15 gün dolmadan dökülmeye başladığını öne süren Veysi Ç. sinir krizi geçirerek, sopayla aracının camlarını kırdı.

        Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki oto kaportacılar sitesinde meydana geldi. Veysi Ç., sitedeki bir esnafa otomobilini boyattı. İşlemin ardından 15 gün dolmadan araçtaki boyalar dökülmeye başladı. Kaportacıya giden Veysi Ç. aracı yeniden boyatmak istedi. Kaportacının kendisini oyalayıp, aracını da bir otoparkta bekletmesi üzerine Veysi Ç. öfkelendi. Eline aldığı sopayla otoparktaki otomobilinin camlarını kırıp, kaportasına zarar veren Veysi Ç. kendisine esnafı öneren arkadaşlarına da tepki gösterdi. Veysi Ç.'nin aracına zarar verdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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