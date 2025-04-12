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        Kozan'da işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, söndürüldü

        ADANA'nın Kozan ilçesindeki konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:35
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        Kozan'da işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, söndürüldü
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        ADANA’nın Kozan ilçesindeki konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.

        Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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